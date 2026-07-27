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Patru români, condamnați după spargerea a 449 de locuințe în Anglia

Patru români, condamnați după spargerea a 449 de locuințe în Anglia

Patru români, condamnați după spargerea a 449 de locuințe în Anglia

Scris de Madalina Mihai Publicat: 27 iul. 2026, 11:17

Gruparea a vizat 449 de proprietăți din zece comitate ale Angliei

Patru cetățeni români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au participat la o amplă serie de spargeri comise în locuințe noi, aflate în construcție sau pregătite pentru predare.

Gruparea a vizat 449 de proprietăți din zece comitate ale Angliei, în perioada ianuarie–octombrie 2025, provocând pierderi estimate la peste un milion de lire sterline.

Potrivit anchetatorilor, cei patru pătrundeau în case prin spargerea geamurilor și furau echipamente valoroase, precum centrale termice, pompe de căldură și electrocasnice. În urma intervențiilor, numeroase clădiri au rămas grav avariate. Hoții tăiau frecvent conductele de gaz și de apă, generând riscuri importante pentru siguranță. Unele dintre locuințe erau deja vândute, iar cumpărătorii așteptau să se mute în ele.

Cei patru inculpați au recunoscut acuzația de conspirație în vederea comiterii de spargeri. Tribunalul Coroanei din St Albans l-a condamnat pe Ilie Turan, în vârstă de 26 de ani, la patru ani și zece luni de închisoare. Tudor Ionaș, de 25 de ani, a primit patru ani și nouă luni, Dinis Cibotari, de 24 de ani, patru ani și două luni, iar Victor Borta, în vârstă de 19 ani, trei ani și unsprezece luni. Ancheta, coordonată de Poliția din Hertfordshire, a presupus colaborarea mai multor forțe de ordine și a dezvoltatorilor imobiliari din întreaga țară.

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