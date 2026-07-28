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Pedepse reduse pentru doi tâlhari: Nu era complet întuneric

Pedepse reduse pentru doi tâlhari: Nu era complet întuneric

Pedepse reduse pentru doi tâlhari: Nu era complet întuneric

Scris de Madalina Mihai Publicat: 28 iul. 2026, 08:26

Doi bărbați din Oradea au obținut la Curtea de Apel reducerea pedepselor pentru tâlhărie

Doi bărbați din Oradea au obținut la Curtea de Apel reducerea pedepselor pentru tâlhărie.

Instanța a schimbat încadrarea juridică a faptei din tâlhărie calificată, comisă pe timp de noapte, în tâlhărie simplă. Motivul inedit al deciziei a fost acela că, la ora atacului, întunericul nu se instalase complet.

Incidentul s-a petrecut în august 2023, în jurul orei 21:20. După ce au consumat alcool în fața unui magazin, agresorii au lovit victima – bărbatul care le făcuse cinste – și i-au furat un portofel ce conținea suma de 650 de lei. Poliția i-a prins rapid și a recuperat prejudiciul, iar întregul moment a fost filmat de camerele de supraveghere, potrivit bihon.ro.

Deși inițial prima instanță i-a condamnat la pedepse grele, Curtea de Apel a ținut cont de faptul că soarele apusese de doar 15 minute, iar noaptea nu se lăsase cu adevărat. În plus, victima a fost despăgubită și a renunțat la pretenții. Astfel, pedeapsa principalului agresor a fost redusă de la 5 la 3 ani de detenție. Cel de-al doilea bărbat a scăpat de închisoare, primind doar 2 ani și jumătate cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia este definitivă.

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