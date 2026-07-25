Pensionarii care primesc suplimente de până la 600 de lei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 16:31

Pensionarii cu venituri mici vor primi 600 de lei în plus din luna august. Aproape 900.000 de vârstnici primesc suplimente de la stat pentru a ajunge la pensia minimă garantată de 1.281 de lei.

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