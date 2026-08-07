Pericol uriaș pe Autostrada Soarelui. Obiecte metalice capcană, găsite pe carosabil. Avertisment CNAIR
Șoferii care circulă pe Autostrada A2 trebuie să fie atenți la obiectele metalice care ajung pe carosabil și care pot provoca probleme grave. CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, avertizează că astfel de obiecte au fost descoperite în mod repetat pe autostradă.
Potrivit autorităților, piesele metalice confecționate artizanal pot reprezenta un risc major pentru participanții la trafic. Dacă sunt lovite de roți, acestea pot provoca pene de cauciuc, deteriorarea sau chiar explozia anvelopelor și, în unele situații, imobilizarea vehiculelor pe autostradă.
Echipele de intervenție, mobilizate pentru îndepărtarea obiectelor
Echipele DRDP Constanța verifică și curăță în mod constant partea carosabilă pentru a îndepărta obiectele care pot pune în pericol circulația. Intervențiile au ca scop menținerea traficului în condiții de siguranță și prevenirea unor incidente.
CNAIR precizează că, în cele mai multe situații, obiectele metalice ajung pe șosea după ce cad din încărcături transportate necorespunzător. Printre vehiculele vizate se numără în special cele care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.
Unele obiecte ar fi aruncate intenționat
Autoritățile atrag însă atenția că au fost identificate și cazuri în care astfel de obiecte nu au ajuns accidental pe carosabil. Potrivit CNAIR, există situații în care persoane rău intenționate confecționează asemenea piese și le aruncă deliberat pe autostradă.
Un astfel de gest poate pune în pericol direct viața șoferilor și a pasagerilor și poate provoca incidente grave, în special la vitezele ridicate cu care se circulă pe A2.
CNAIR le recomandă conducătorilor auto să manifeste atenție sporită și să semnaleze orice situație periculoasă observată pe traseu.