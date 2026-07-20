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Peste 2.000 de șoferi au fost testați pentru consum de alcool și droguri la malul mării în ultimele trei zile
Peste 2.000 de șoferi au fost testați pentru consum de alcool și droguri la malul mării în ultimele trei zile
Au fost depistați 9 conducători auto sub influența alcoolului
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