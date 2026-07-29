Pești morți pe Lacul Tăbăcăriei din Constanța

Mai muți pești morți au fost descoperiți pe Lacul Tăbăcăriei din Constanța, potrivit Radio Constanța. Fostul manager al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, bilogul Adrian Bîlbă, crede că e posibil ca o cauză să fie reprezentantă de lucrările de modernizare a malurilor.
“Nevoia de reabilitare a malurilor, de modernizare a malurilor lacului Tăbăcărie a obligat constructorul, probabil, să reducă nivelul apei din lac. Este posibil ca acesta să fi scăzut cum scad în fiecare vară apele și mai ales că avem o vară foarte secetoasă în mare parte din suprafața țării noastre. Și în consecință, o apă mai puțin adâncă se încălzește mai repede și pierde gazele solvite.
Puținul oxigen pe care îl mai avea s-a pierdut. Și noaptea, mai ales atunci când flora algală consumă oxigen, fiindcă ea produce oxigen în timpul zilei pe lumină, dar iarna, algele, plantele acvatice consumă oxigen împreună cu toți ceilalți consumatori. Ei bine, a lăsat un moment de anoxie pe timpul nopții, ce a determinat mortalitatea unei mari părți din populația piscicolă, în special exemplarele mai mari, exemplarele mai dependente de nivelul oxigenului”, este de părere Adrian Bîlbă.
Acesta a mai precizat că vara, apele mai puțin adânci se încălzesc mai mult și trec prin perioade anoxice, adică intervale de timp în care oxigenul lipsește parțial sau total dintr-un anumit mediu.
“E nevoie și de modernizare, firește că și această populație nu are o valoare ichtiologică deosebită, întrucât este un lac urban cu poluările consecutive localizării urbane și, firește, e o suferință pentru pești, este un necaz că mor atâtea animale. Peștele era și sursă pentru păsările ihtiofage, sursă de hrană. Asta este viața, asta este natura. Vara, lacurile, bălțile, cele mai puțin adânci care se încălzesc mai mult, trec prin perioade anoxice.
Ați auzit probabil de lacul Corbu, Corbu 1, care a avut un moment anoxic și, acolo, plasarea limitrofă a localității și deversările din surse menajere au generat o încărcătură organică, excesivă, suplimentară, care, pe fondul verii al temperaturilor indicate, au generat un similar moment anoxic și mortalitatea la populația piscicolă”, a mai adăugat Adrian Bîlbă, pentru Radio Constanța.