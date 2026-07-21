Petrișor Peiu: AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică cu PSD cât timp Grindeanu e președinte

Scris de Madalina Mihai Publicat: 21 iul. 2026, 10:38

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îi transmite președintelui social-democraților, Sorin Grindeanu, că AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD cât timp acesta este la conducerea partidului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petrisor peiusigur ros