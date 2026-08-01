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Piperea, semnal de alarmă. De ce este bine să avem bani cash, în contextul alertei energetice?
Piperea, semnal de alarmă. De ce este bine să avem bani cash, în contextul alertei energetice?
Piperea spune că riscul unui blackout trebuie luat în calcul
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