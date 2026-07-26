Pîslaru, despre noua lege a salarizării: „Nu vor exista scăderi de salariu în sistemul sanitar”. Sindicatele, chemate la discuții

Scris de Madalina Mihai Publicat: 26 iul. 2026, 08:28

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă, că noua lege a salarizării nu va reduce veniturile angajaților din sistemul sanitar. Pîslaru a anunțat, totodată, că va relua discuțiile cu organizațiile sindicale înaintea protestului programat pentru săptămâna viitoare.

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