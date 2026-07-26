Pîslaru, despre noua lege a salarizării: „Nu vor exista scăderi de salariu în sistemul sanitar”. Sindicatele, chemate la discuții

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă, că noua lege a salarizării nu va reduce veniturile angajaților din sistemul sanitar. Pîslaru a anunțat, totodată, că va relua discuțiile cu organizațiile sindicale înaintea protestului programat pentru săptămâna viitoare.
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă, că noua lege a salarizării nu va reduce veniturile angajaților din sistemul sanitar. Pîslaru a anunțat, totodată, că va relua discuțiile cu organizațiile sindicale înaintea protestului programat pentru săptămâna viitoare.
Întrebat despre nemulțumirile sindicatelor din sănătate, Dragoș Pîslaru a respins informațiile potrivit cărora noua lege ar urma să ducă la diminuări salariale. Ministrul interimar a susținut că protejarea veniturilor reprezintă un principiu convenit la nivel politic.
„Adevărul este că niciun venit, atenție, niciun venit salarial nu va putea să scadă prin această lege a salarizării. Acesta este un principiu care a fost convenit cu partidele politice”, a afirmat Pîslaru la un post TV.
El a precizat că nu se pune problema reducerii veniturilor pentru angajații din sănătate și a apreciat că protestele anunțate sunt legate, mai degrabă, de solicitarea unor majorări salariale mai mari.
„Greva este mai degrabă un protest pentru ceea ce ar fi vrut să fie niște creșteri mai mari salariale”, a spus ministrul.
Fonduri suplimentare pentru sănătate
Dragoș Pîslaru a anunțat că proiectul noii legi a salarizării prevede fonduri suplimentare de 2,52,52,5 miliarde de lei pentru sectorul sanitar. Potrivit acestuia, peste două treimi dintre angajați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în timp ce pentru restul personalului vor fi aplicate mecanisme de protecție a veniturilor.
„Avem 2,52 miliarde de lei adiționali pentru sectorul de sănătate. Vor fi creșteri la peste două treime din personalul sanitar și vor fi acele protecții pentru cealaltă treime”, a declarat oficialul.
Ministrul a arătat că procentul angajaților care nu vor înregistra majorări ar putea coborî sub 15%15\%15%, în funcție de negocierile privind regulamentul sporurilor și diferențierea acestora în raport cu specificul unităților medicale.
Legea nu va fi amânată
Pîslaru a exclus amânarea proiectului de lege, argumentând că Executivul nu dispune de spațiu bugetar pentru o majorare suplimentară a cheltuielilor salariale din sectorul public.
„România nu își permite să cheltuie mai mult de 12 miliarde de lei în acest moment pentru salarizarea sectorului public. Este o realitate”, a spus ministrul interimar.
În opinia sa, depășirea acestui prag ar pune în pericol respectarea țintelor privind deficitul bugetar și stabilitatea financiară a țării. El a susținut că sănătatea și educația sunt domeniile prioritizate prin noua lege a salarizării.
Sindicatele, chemate din nou la discuții
Ministrul interimar al Muncii a anunțat că va transmite luni invitații către sindicatele din sănătate pentru reluarea dialogului social. Discuțiile ar urma să se concentreze pe regulamentul sporurilor și pe condițiile de acordare a acestora.
„Vă pot da în premieră această informație că voi chema din nou pe partea de dialog social sindicatele din sănătate pentru a lucra la aceste lucruri”, a declarat Dragoș Pîslaru.
El a dat asigurări că gărzile și turele nu vor fi plătite mai puțin prin aplicarea noilor reguli. „Vom avea multiple verificări ca această nouă valoare de 30% pe care am introdus-o să ne asigurăm că nu duce la niciun fel de gardă sau tură care să fie mai puțin plătite decât în trecut”, a afirmat ministrul.
La finalul intervenției, Pîslaru a reiterat că veniturile totale ale angajaților din sănătate nu vor scădea, iar aproximativ două treimi dintre aceștia vor beneficia de majorări salariale.