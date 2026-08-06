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Planul decisiv pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cum vor fi scufundate barjele în Dunăre

Planul decisiv pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cum vor fi scufundate barjele în Dunăre

Planul decisiv pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cum vor fi scufundate barjele în Dunăre

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 19:56

Planul decisiv pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cum vor fi scufundate barjele în Dunăre

După mai multe zile de pregătiri, verificări și amânări, autoritățile au aprobat varianta tehnică ce va fi folosită pentru scufundarea barjelor încărcate cu rocă, în cadrul operațiunii de deviere a cursului Dunării necesare lucrărilor de la Reactorul 2 al Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Conform planului stabilit, primele două barje vor fi scufundate simultan, iar alte două vor fi coborâte în albia fluviului vineri dimineață, la aproximativ 300 de metri în amonte. În prezent, echipele din teren efectuează ultimele măsurători pentru stabilirea cu precizie a punctelor în care vor fi amplasate cele două diguri artificiale formate din barjele încărcate cu rocă.

Decizia a fost luată după o serie de analize tehnice și inspecții desfășurate pe parcursul întregii zile. Scopul intervenției este redirecționarea controlată a cursului Dunării către vechiul braț al fluviului, astfel încât lucrările programate la Reactorul 2 să poată fi desfășurate în condiții de siguranță.

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