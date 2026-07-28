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Poliția din Mehedinți cere ajutorul publicului pentru identificarea unui hoț de buzunare filmat în Drobeta-Turnu Severin | VIDEO
Poliția din Mehedinți cere ajutorul publicului pentru identificarea unui hoț de buzunare filmat în Drobeta-Turnu Severin | VIDEO
Imaginile, care au ajuns în posesia autorităților, arată clar modul de operare al hoțului de buzunare
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