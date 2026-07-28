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Polițiștii sibieni au depistat trei vehicule neînmatriculate și doi șoferi băuți în trafic
Polițiștii sibieni au depistat trei vehicule neînmatriculate și doi șoferi băuți în trafic
O femeie de 31 de ani a fost oprită pe un motociclu care nu era înmatriculat
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