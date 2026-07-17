Poluarea cu azot din agricultură costă UE până la 182 de miliarde de euro pe an

Comisia Europeană avertizează că poluarea cu azot din agricultură costă UE între 68 și 182 de miliarde de euro anual, inclusiv cheltuielile pentru tratarea apei potabile.
Cât costă poluarea cu azot economia europeană
Poluarea cu azot provenită din agricultură costă Uniunea Europeană între 68 și 182 de miliarde de euro anual, sumă care include și costurile aferente tratării apei potabile. Cifra a fost publicată miercuri de Comisia Europeană, într-un raport citat de dpa, care evaluează pentru prima dată impactul directivei europene din 1991 privind nitrații.
Ce arată raportul Comisiei Europene despre Directiva Nitrați
Documentul măsoară, pentru prima oară, efectele Directivei Nitrați, actul legislativ adoptat în 1991 care stabilește limite pentru conținutul de nitrați din apă și obligă statele membre să implementeze măsuri de protecție a resurselor de apă împotriva poluării cu nitrați provenite din îngrășămintele agricole.
Economii generate de directivă: până la 22 de miliarde de euro anual
Potrivit estimărilor Comisiei, directiva a generat economii de costuri cuprinse între 10 și 22 de miliarde de euro pe an, în timp ce costurile anuale de implementare — suportate de ferme și de autoritățile publice — se ridică la 2,8-3,1 miliarde de euro. Aceste costuri acoperă monitorizarea calității apei și aplicarea prevederilor legale.
Impactul asupra fermierilor: sub 1% din valoarea producției
Comisia Europeană precizează că, pentru fermieri, costurile de conformare reprezintă mai puțin de 1% din valoarea producției agricole, un procent considerat gestionabil în raport cu beneficiile de mediu obținute.
Ce este nitratul și de ce poluează apa și solul
Nitratul este un compus al azotului pe care plantele îl pot absorbi direct din sol. Deoarece capacitatea plantelor de a-l absorbi este limitată, cantitățile în exces provenite din îngrășămintele agricole ajung să polueze solul și resursele de apă, afectând totodată biodiversitatea.
Rezultate concrete și pași următori
Comisia Europeană a subliniat că cerințele directivei au contribuit la reducerea poluării cu nitrați în multe zone ale Uniunii Europene. Totuși, instituția a semnalat și posibilitatea simplificării regulilor și a reducerii poverii administrative pentru fermieri, în special pentru exploatațiile mici. Pe acest subiect urmează să aibă loc discuții între Comisie și statele membre.