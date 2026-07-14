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Prăpastia din sistemul de pensii: unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record

Prăpastia din sistemul de pensii: unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record

Prăpastia din sistemul de pensii: unii abia își duc traiul, în timp ce alții încasează sume record

Scris de Madalina Mihai Publicat: 14 iul. 2026, 13:12

Topul pensiilor din România

Statisticile ascund o realitate cruntă: milioane de pensionari români își duc traiul la limita subzistenței. Plata facturilor și achiziția medicamentelor de strictă necesitate le epuizează aproape instantaneu veniturile lunare, transformând coșul zilnic de alimente într-un lux greu accesibil. Contrastul este cu atât mai strigător la cer cu cât sistemul actual perpetuează discrepanțe uriașe, împărțind seniorii țării în două lumi complet paralele.

TOPUL PENSIILOR ÎN ROMÂNIA


*Pensiile medii nete în România – 2.821 lei - 4.600.000 beneficiari
- Pensie de invaliditate – 1.080 lei - 390.000 beneficiari
- Pensie agricultură – 1.185 lei - 107.000 beneficiari
- Pensie minimă – 1.281 lei - 900.000 beneficiari
- Pensie de urmaș – 1.524 lei - 440.000 beneficiari
- Pensie militari – 5.800 lei - 180.000 beneficiari
- Pensie parlamentari – 6.200 lei - 861 beneficiari
- Pensie Curtea de Conturi – 10.600 lei - 700 beneficiari
- Pensie piloți – 13.093 lei - 1.322 beneficiari
- Pensie magistrați – 25.800 lei - 5.850 beneficiari

SURSE: REALITATEA PLUS

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