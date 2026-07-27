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Premii de aproape 3 milioane de lei acordate de Loteria Română. Cel mai mare câștig a depășit 174.000 de lei

Premii de aproape 3 milioane de lei acordate de Loteria Română. Cel mai mare câștig a depășit 174.000 de lei

Premii de aproape 3 milioane de lei acordate de Loteria Română. Cel mai mare câștig a depășit 174.000 de lei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 27 iul. 2026, 14:45

Premii de aproape 3 milioane de lei acordate de Loteria Română. Cel mai mare câștig a depășit 174.000 de lei

Loteria Română a distribuit, în urma extragerilor loto desfășurate duminică, 29.840 de premii, valoarea totală a câștigurilor depășind 2,89 milioane de lei.

Cel mai mare premiu al zilei a fost obținut la jocul Noroc, categoria a III-a, unde un bilet jucat la o agenție loto din municipiul Satu Mare a adus câștigătorului suma de 174.132,24 lei, potrivit informațiilor transmise de instituție.

Și la Loto 6/49 au fost înregistrate câștiguri importante. La categoria a II-a, opt jucători au intrat în posesia unor premii individuale de 60.451,76 lei. Biletele câștigătoare au fost validate în Cluj-Napoca, Năvodari, Podu Iloaiei (județul Iași), Vaduri (județul Neamț), Focșani, București - Sectorul 1, precum și pe platformele online AmParcat.ro și joaca.loto.ro.

Un alt premiu important a fost acordat la Joker, categoria a II-a, unde un participant a câștigat 51.796,64 lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma online joaca.loto.ro.

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