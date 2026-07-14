Președintele Nicușor Dan laudă activitatea procurorilor: „Vedem rezultate în dosarele importante”
Președintele Nicușor Dan a declarat că este mulțumit de activitatea parchetelor din România, apreciind că instituțiile de urmărire penală au început să se concentreze pe dosare de interes major și pe probleme care preocupă societatea.
Afirmațiile au fost făcute marți, la Ambasada României din Paris, unde șeful statului a susținut declarații de presă după participarea la festivitățile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Franței.
Întrebat dacă este mulțumit de modul în care funcționează justiția din România, Nicușor Dan a precizat că evaluarea sa pozitivă vizează în special activitatea parchetelor.
„Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Atunci când am numit conducerea celor trei mari parchete am spus că rezultatele trebuie evaluate după șase luni, iar acum consider că toate își desfășoară activitatea foarte bine”, a afirmat președintele.
Șeful statului a oferit și câteva exemple. În cazul DIICOT, acesta a remarcat faptul că, spre deosebire de anii precedenți, în 2026 nu au fost înregistrate incidente majore legate de consumul de droguri la marile festivaluri.
Referindu-se la Parchetul General, Nicușor Dan a evidențiat anchetele care au vizat magistrați, făcând trimitere la cazul de la Constanța. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, președintele a subliniat că instituția a deschis investigații care îi vizează pe oameni cu funcții importante, fără a oferi însă exemple concrete.
În opinia sa, activitatea parchetelor nu mai este axată pe statistici sau pe numărul de dosare instrumentate, ci pe investigarea unor cauze relevante pentru societate, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru sistemul de justiție din România.