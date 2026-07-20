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Prețul gazelor explodează în Europa înainte de iarnă: rezervele sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani

Prețul gazelor explodează în Europa înainte de iarnă: rezervele sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani

Prețul gazelor explodează în Europa înainte de iarnă: rezervele sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani

Scris de Madalina Mihai Publicat: 20 iul. 2026, 09:53

Prețurile la gaz continuă să se crească semnificativ în Europa

Prețurile la gaz continuă să se crească semnificativ în Europa. Experții avertizează că vom intra în această iarnă cu cea mai redusă rezervă din ultimii 4 ani. Mai mult, a explodat și prețul petrolului care a depășit pragul de 85 de dolari pe baril.

Prețul gazelor la bursa din Olanda, de referință pentru piața europeană, a depășit pragul de 56 de euro pe MegaWatt. La începutul anului, a fost înregistrat un preț de 41 de euro. Astfel vorbim despre o creștere de 36% doar în ultima lună.

La momentul actual, depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 52%. România are în prezent un grad de umplere de 54%. În Marea Britanie, foarte mulți oameni și-au pus panouri fotovoltaice pentru a economisi bani. Aceștia ar plăti și cu 30% mai puțin pentru electricitate.

Conform prețurilor actuale pentru energie, dacă n-am fi făcut nimic, fără măsurile precedente, am plăti 150 de mii de euro pe an pentru electricitate. Acum, plătim doar 35 de mii. Odată cu începerea războiului din Orientul Mijlociu, UE a relaxat regulile referitor la stocarea gazelor. Astfel, statelor li se permite să urmărească atingerea unui nivel de cel puțin 80% din capacitate până la începutul lunii noiembrie. În mod normal, ținta standard este de 90%.

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