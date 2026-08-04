Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026

Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe total piață internă și externă, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).
Cea mai mare creștere a fost înregistrată în industria energetică, unde prețurile au avansat cu 24,47% față de iunie 2025. În industria bunurilor intermediare, majorarea a fost de 10,17%, în timp ce prețurile au urcat cu 6,38% în industria bunurilor de capital.
Industria energetică, creștere de 24,47% a prețurilor
Totodată, industria bunurilor de uz curent a consemnat o creștere de 5,27%, iar cea a bunurilor de folosință îndelungată, de 2,87%.
Pe secțiuni și diviziuni industriale, INS indică un avans de 23,32% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Prețurile au crescut cu 14,20% în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activitățile de decontaminare.
În industria prelucrătoare, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 9,09% față de iunie 2025, iar în industria extractivă creșterea a fost de 8,25%.
Comparativ cu luna mai 2026, prețurile producției industriale, cumulat pe piața internă și externă, s-au majorat cu 0,8%.