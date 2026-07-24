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Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot român: „Zona era nelocuită” - VIDEO

Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot român: „Zona era nelocuită” - VIDEO

Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot român: „Zona era nelocuită” - VIDEO

Scris de Madalina Mihai Publicat: 24 iul. 2026, 11:33

Șeful statului a precizat că intervenția a avut loc în jurul orei 11:00

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit prima reacție după incidentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost doborâtă de un pilot român aflat la manșa unui avion de luptă F-16. Șeful statului a precizat că intervenția a avut loc în jurul orei 11:00 și a subliniat că zona în care s-a produs incidentul era nelocuită, astfel încât nu a existat niciun pericol pentru populație.

”Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă ccu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus Nicușor Dan.

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