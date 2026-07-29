Primăria Capitalei anunță un program pentru reabilitarea fațadelor clădirilor, prioritar în zonele istorice

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Municipalitatea a conceput un program dedicat reabilitării fațadelor degradate, cu accent pe imobilele din zonele istorice sau protejate. Scopul este atât punerea în siguranță a clădirilor, cât și protejarea trecătorilor de riscul căderii unor bucăți de tencuială sau elemente decorative.
Proprietarii nu vor rămâne singuri în fața costurilor. Primăria acoperă 70% din cheltuieli, iar proprietarii trebuie să asigure 30% din sumă înainte de începerea lucrărilor. Alternativ, aceștia pot realiza integral lucrările din fonduri proprii, beneficiind totuși de avize rapide și scutiri de taxe. Pentru persoanele cu venituri reduse, pe baza unei anchete sociale, Primăria poate prelua temporar contribuția, recuperând ulterior banii printr-o taxă specială eșalonată pe până la cinci ani (60 de luni).
Participanții la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentații emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de cinci ani după finalizarea lucrărilor. Dacă proprietarii refuză lucrările, nu răspund notificărilor sau nu respectă termenele, Primăria poate interveni în locul lor, recuperând integral costurile, la care se pot adăuga amenzi între 2.000 și 8.000 de lei și majorarea impozitului cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite.
În zonele protejate se vor păstra elementele decorative originale și se vor folosi materiale compatibile cu cele istorice, iar publicitatea agresivă pe fațade este interzisă. Programul nu se adresează clădirilor încadrate în clasa de risc seismic I, pentru care există un program separat de consolidare, și este distinct de cel de curățare a fațadelor de tagging sau graffiti.