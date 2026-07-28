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Primăria Capitalei se plânge că e blocată de proprietari care refuză relocarea din blocuri cu risc seismic

Primăria Capitalei se plânge că e blocată de proprietari care refuză relocarea din blocuri cu risc seismic

Primăria Capitalei se plânge că e blocată de proprietari care refuză relocarea din blocuri cu risc seismic

Scris de Madalina Mihai Publicat: 28 iul. 2026, 11:53

Lucrările durează aproximativ doi ani, iar Primăria oferă relocare gratuită

Primăria Municipiului București anunță că două proiecte de consolidare a unor blocuri încadrate în clasa de risc seismic I sunt blocate din cauza refuzului unei minorități de proprietari de a se reloca temporar, deși majoritatea locatarilor și-au dat acordul.

Instituția, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), are deja finalizate de aproape un an autorizațiile de construire, contractele de finanțare și procedurile de achiziție. Un exemplu este blocul de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, unde 32 de familii acceptă lucrările și au fost relocate, dar 8 refuză și blochează proiectul. Al doilea caz este pe Calea Victoriei: din 90 de familii, 70 doresc consolidarea, iar 20 se opun.

Motivele invocate de cei care refuză includ spații comerciale la parter, apartamente închiriate sau renovări recente. Legea actuală nu prevede o procedură clară pentru convingerea minorității care blochează.

Lucrările durează aproximativ doi ani, iar Primăria oferă relocare gratuită. Circa 90% din costuri sunt acoperite din fonduri nerambursabile. Primăria subliniază că este vorba despre siguranța locatarilor și a trecătorilor, deoarece aceste imobile riscă să se prăbușească la un cutremur major. În București există peste 2.000 de clădiri cu risc seismic.

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