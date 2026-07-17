Primarii și șefii de Consilii Județene ar putea primi spor aproape dublu. Ce prevede noua lege a salarizării

Scris de Madalina Mihai Publicat: 17 iul. 2026, 18:24

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat vineri varianta actualizată a noii legi a salarizării, iar una dintre modificările importante vizează aleșii locali implicați în proiecte finanțate din fonduri europene. Documentul prevede majorarea sporului acordat primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene, de la maximum 20% la maximum 40% din indemnizația lunară.

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