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Primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghiseul.ro până pe 25 august
Primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghiseul.ro până pe 25 august
Peste un sfert din primării nu au îndeplinit această obligaţie legală
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