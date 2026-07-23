Primarul din Alba Iulia le cere șoferilor STP să revină la muncă

Angajaţii Societăţii de Transport Local (STP) Alba Iulia au oprit lucrul în 17 iunie
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a făcut, joi, un apel către angajaţii firmei private care operează transportul public în oraş să revină pe trasee, la peste cinci săptămâni de la oprirea activităţii de către aceştia, transmite Agerpres.
„Am avut o nouă întâlnire cu şoferii societăţii de transport şi i-am rugat să accepte soluţiile administraţiei locale pentru încetarea acestei crize. Le înţeleg problemele şi greutăţile generate de conflictul cu angajatorul, dar continuarea protestului este o încălcare a legii şi a deciziei instanţei”, a scris, pe Facebook, Gabriel Pleşa.
Acesta a adăugat că a „promis” două lucruri, respectiv că toate serviciile prestate din prima zi după reluarea activităţii vor fi achitate cu prioritate, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local, şi că Primăria Alba Iulia va achita cu prioritate şi sumele prezumate, care vor fi facturate anticipat, în condiţiile contractuale, astfel încât angajatorul să poată achita salariile restante.
„Din punct de vedere legal, sunt singurele soluţii pe care le putem oferi pentru deblocarea acestei situaţii de criză, care privează în mod ilegal şi abuziv albaiulienii de un serviciu public esenţial”, a menţionat primarul.
În ceea ce priveşte solicitarea de achitare a facturilor refuzate la plată, Gabriel Pleşa a scris că Primăria nu va accepta să plătească niciun leu din bugetul oraşului dacă sunt suspiciuni că aceste sume sunt facturate nelegal.
El a adăugat că instanţa va decide cine are dreptate.
„Pe această cale fac un apel către şoferii şi angajaţii societăţii de transport să reia activitatea şi să înţeleagă că soluţia nu este blocarea unui întreg oraş. (…). Oameni buni, haideţi să deblocăm transportul local!”, a mai scris Gabriel Pleşa.
Primarul a transmis vineri că a deschis un dialog cu angajaţii societăţii de transport public, manifestându-şi speranţa că aceştia vor reveni pe trasee şi să asigure transportul.
Angajaţii Societăţii de Transport Local (STP) Alba Iulia au oprit lucrul în 17 iunie, nemulţumiţi că nu şi-au mai primit de trei luni salariile.