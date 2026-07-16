Primele decizii de la Cotroceni. Referendumul inițiat de Nicușor Dan va fi inclus în noul Cod al Urbanismului
Participanții la negocierile de joi de la Palatul Cotroceni au convenit ca rezultatele referendumului pentru București, inițiat de Nicușor Dan în 2024, să fie transpuse în noul Cod al Urbanismului. Modificările vor intra însă în vigoare etapizat, urmând să fie aplicate integral de la 1 ianuarie 2028.
Referendumul organizat anul trecut, pe vremea când Nicușor Dan era primarul general al Capitalei, a avut ca principal obiectiv transferarea competenței de emitere a autorizațiilor de construire de la primăriile de sector către Primăria Generală. Totodată, consultarea a vizat și schimbarea modului de repartizare a fondurilor între Primăria Capitalei și administrațiile de sector.
Potrivit înțelegerii convenite la Cotroceni, după finalizarea perioadei de tranziție, autorizațiile de construire vor fi emise exclusiv de Primăria Capitalei. Până la 1 ianuarie 2028, unele atribuții vor rămâne la nivelul sectoarelor, pentru a permite transferul personalului și reorganizarea administrativă.
Deputatul USR Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, a declarat că toate principiile aflate în dispută au fost agreate, iar Ministerul Dezvoltării va redacta forma tehnică a proiectului.
„Am ajuns să agreem principiile care rămăseseră neagreate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra a ceea ce am stabilit deja. Cred că, într-o etapă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta Codul Urbanismului”, a afirmat Mihaiu.
Acesta a precizat că rezultatul referendumului din București va fi respectat, iar perioada de tranziție va permite mutarea personalului administrativ către Primăria Capitalei și stabilirea procedurilor privind emiterea autorizațiilor până la aplicarea completă a noii legislații.