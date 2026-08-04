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Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan cer să fie eliberați: au contestat prelungirea arestării preventive până pe 11 septembrie

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan cer să fie eliberați: au contestat prelungirea arestării preventive până pe 11 septembrie

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan cer să fie eliberați: au contestat prelungirea arestării preventive până pe 11 septembrie

Scris de Madalina Mihai Publicat: 4 aug. 2026, 13:31

Contestațiile lor vor fi analizate în zilele următoare

Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, au contestat pe 4 august 2026 prelungirea arestului preventiv. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile, începând din 13 august și până pe 11 septembrie 2026, inclusiv. Înalta Curte a respins cererile prin care cei doi au solicitat arest la domiciliu sau control judiciar. Contestațiile lor vor fi analizate în zilele următoare.

Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influență, inclusiv în formă continuată, prin mai multe acte materiale. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu și șantaj. În același dosar a fost arestat și Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța și fost director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța.

Acesta este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată, prin patru acte materiale. Ancheta penală a fost finalizată, iar dosarul a fost trimis instanței pentru judecare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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