Profesorii amenință că vor boicota începerea noului an școlar

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Profesorii amenință cu boicotarea începerii noului an școlar. Nemulțumirile sunt legate de proiectul noii legi a salarizării. Sindicatele susțin că documentul nu respectă angajamentele asumate de Guvern după greva din 2023. În școli se discută deja despre organizarea unor proteste încă din primele zile ale lunii septembrie, conform Realitatea PLUS.