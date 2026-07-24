Prognoza ANM pentru august 2026. Când revin temperaturile ridicate și în ce regiuni va fi cel mai cald

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 27 iulie - 24 august. După un început de interval cu temperaturi apropiate de normal și chiar mai scăzute în unele zone, vremea se va încălzi treptat, iar a doua jumătate a lunii august va aduce valori peste cele obișnuite.
Ploile vor fi puține în cea mai mare parte a perioadei, în special la începutul lunii august. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării.
Vremea în săptămâna 27 iulie - 3 august
Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în sud-estul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei.
Cantitățile de ploaie vor fi reduse în vest, sud-vest și la munte. În restul țării, precipitațiile se vor încadra în limitele normale.
Vremea în săptămâna 3 - 10 august
În sud-est, temperaturile vor fi apropiate de cele normale, însă în restul țării vremea va fi mai caldă. Cele mai mari diferențe față de mediile perioadei vor fi în vest.
Ploile vor fi puține în toate regiunile. Lipsa precipitațiilor va fi mai accentuată în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș.
Vremea în săptămâna 10 - 17 august
Temperaturile vor depăși valorile obișnuite în nord, centru și sud-vest. Vremea va fi deosebit de caldă în vestul și nord-vestul țării.
La munte va ploua mai puțin decât în mod normal. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile perioadei.
Vremea în săptămâna 17 - 24 august
Vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale, în special în vestul țării.
Cantitățile de ploaie vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile.