PSD, replică dură pentru Bolojan: „România este într-o situație de forță majoră”

PSD reacționează la declarațiile lui Ilie Bolojan privind sectorul energetic și susține că menținerea și, acolo unde este posibil, repornirea centralelor pe cărbune reprezintă o măsură necesară în actuala situație pe care social-democrații o descriu drept una de forță majoră.
Într-un comunicat transmis public, PSD afirmă că România se confruntă cu o criză energetică ce impune folosirea tuturor capacităților disponibile pentru producerea energiei. Formațiunea susține că a solicitat deja activarea mecanismului european de urgență pentru securitatea energetică și îi cere lui Ilie Bolojan să susțină această poziție în discuțiile de la Bruxelles.
Social-democrații își apără, totodată, legea adoptată în Parlament privind păstrarea și repornirea unor centrale pe cărbune. Potrivit PSD, măsura ar fi justificată de situația energetică actuală și ar permite României să folosească temporar capacități care au fost închise sau trecute în rezervă în contextul angajamentelor de decarbonizare asumate prin PNRR.
PSD îl acuză pe Bolojan de „duplicitate”
Social-democrații susțin că există o contradicție între măsurile incluse în planul de urgență energetică prezentat de Guvern și criticile formulate la adresa PSD.
Potrivit formațiunii, planul anunțat de Ilie Bolojan prevede utilizarea tuturor capacităților disponibile de producție, indiferent de sursa de energie, precum și repornirea unor grupuri aflate în rezervă. PSD consideră că aceste prevederi confirmă necesitatea soluțiilor propuse de partid în Parlament.
Social-democrații îl acuză astfel pe premierul demis de „duplicitate”, susținând că, pe de o parte, Guvernul ia în calcul măsuri similare, iar pe de altă parte PSD este criticat pentru riscul de a afecta fondurile europene prin nerespectarea unor obiective de decarbonizare din PNRR.
PSD cere flexibilizarea termenelor din PNRR
PSD susține că România ar trebui să invoce situația de forță majoră în relația cu instituțiile europene și să solicite reevaluarea anumitor termene asumate prin PNRR.
Formațiunea afirmă că reprezentanții săi au cerut în Parlamentul European intervenția Comisiei Europene pentru activarea unui mecanism de urgență destinat securității energetice a României. Potrivit PSD, o astfel de măsură ar putea permite adoptarea unor soluții temporare pentru asigurarea furnizării de energie către populație și economie.
În acest context, social-democrații consideră că premierul demis ar trebui să susțină în fața Comisiei Europene argumentul că România se află într-o situație excepțională și că anumite termene stabilite prin PNRR trebuie reevaluate.