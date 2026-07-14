PSD ridică miza în scandalul PNRR: „Nu vom vota în orb legea salarizării”. Fifor îl acuză pe Bolojan de un „eșec istoric”

Senatorul PSD Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că este responsabil pentru blocajele legate de PNRR, reforma pensiilor magistraților și legea salarizării. Într-o postare publicată pe Facebook, social-democratul susține că premierul încearcă acum să transfere asupra Parlamentului responsabilitatea pentru întârzierile și eșecurile Guvernului.
Mihai Fifor îi cere lui Ilie Bolojan să își asume eșecul PNRR
Senatorul afirmă că actuala criză politică, economică și socială poartă semnătura lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a folosit reforma drept justificare pentru decizii luate fără dialog. „Asumă-ți eșecul PNRR. Asumă-ți blocajul. Asumă-ți haosul pe care l-ai creat. Asumă-ți faptul că, sub pretextul reformei, ai împins România într-o criză politică, economică și socială profundă. Tot ceea ce se întâmplă astăzi poartă o singură semnătură. A ta”, a scris Mihai Fifor.
În ceea ce privește reforma pensiilor magistraților, senatorul susține că România a pierdut în timpul iernii aproximativ 230 de milioane de euro din PNRR, deoarece Guvernul nu ar fi așteptat avizul CSM. Fifor îl acuză pe Bolojan că a ales „orgoliul în locul dialogului instituțional”, deși existau avertismente că graba poate compromite jalonul.
„PNRR este responsabilitatea Guvernului, nu a Parlamentului”
Mihai Fifor susține că Ilie Bolojan a avut aproape un an la dispoziție pentru a negocia, a construi consens și a pune în aplicare reformele asumate prin PNRR. Senatorul afirmă că premierul încearcă acum să cheme Parlamentul pentru a rezolva problemele create de propriul Guvern.
„Astăzi vii și încerci să transferi Parlamentului responsabilitatea propriului eșec. Nu, domnule Bolojan. NU! PNRR este responsabilitatea Guvernului, nu a Parlamentului. NU convoci tu, după bunul plac Parlamentul ca să îți rezolvi problemele create tot de tine. Un an ai pus democrația în paranteze și ai sfidat Parlamentul. Azi ne ceri votul. Pe ce?”, a transmis senatorul PSD.
PSD nu va vota „în orb” legea salarizării
Mihai Fifor a criticat și situația legii salarizării, despre care spune că nu a ajuns încă în Parlament și nu a fost discutată serios cu partenerii sociali. Potrivit acestuia, proiectul nemulțumește aproape toate categoriile profesionale, iar PSD nu va accepta să îl voteze doar pentru că Guvernul a întârziat și a ajuns în criză de timp.
„PSD este în opoziție. S-a terminat cu cecurile în alb de dragul «reformei» marca Ilie Bolojan. Fiecare proiect va fi analizat cu responsabilitate și va fi votat exclusiv în funcție de conținutul său și de interesul românilor, nu pentru a acoperi întârzierile și eșecurile cronice ale lui Ilie Bolojan”, a precizat Fifor.
Acuzații privind modificările la Legea ANI
Senatorul social-democrat s-a referit și la modificările propuse pentru Legea ANI, despre care afirmă că sunt cerute în grabă, sub pretextul îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Acesta susține că PSD nu va accepta folosirea planului european pentru rezolvarea problemelor de integritate ale unor lideri USR.
„Nu vom gira modificări legislative care pot ajunge să îi servească pe Dominic Fritz, Clotilde Armand sau pe alți lideri ai USR aflați în situații similare. Jaloanele europene trebuie îndeplinite, dar nu prin legi cu dedicație și nu prin folosirea interesului național pentru a rezolva interese politice sau personale”, a scris Mihai Fifor.
Fifor: „Acest eșec poartă o singură semnătură”
La finalul postării, senatorul a respins ideea că Parlamentul ar fi responsabil pentru întârzierile reformelor și pentru problemele din PNRR. El susține că Guvernul Bolojan a negociat cu Comisia Europeană, a gestionat planul și a întârziat proiectele, în timp ce a ignorat Parlamentul.
„NU Parlamentul a pierdut timpul. NU Parlamentul a gestionat PNRR. NU Parlamentul a negociat cu Comisia Europeană. NU Parlamentul a întârziat reformele. Guvernul Bolojan a făcut toate acestea sfidând permanent Parlamentul României. Iar acum încerci să muți responsabilitatea asupra altora. Nu merge așa. Incompetența, iresponsabilitatea și aroganța nu sunt reforme. Sunt rețeta unui eșec istoric. Iar acest eșec poartă o singură semnătură: Ilie Bolojan.”