Radu Miruță, după doborârea celei de-a treia drone în trei zile: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a reacționat după ce o nouă dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă de militarii români. Potrivit acestuia, este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a reacționat după ce o nouă dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă de militarii români. Potrivit acestuia, este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.
Drona a fost doborâtă la cinci minute după ce a intrat în spațiul aerian românesc
Radu Miruță a precizat că drona a fost detectată de radarele Ministerului Apărării Naționale înainte de a pătrunde în spațiul aerian al României. Aceasta a intrat în apele teritoriale românești la ora 10:08 și a fost doborâtă cinci minute mai târziu, deasupra Mării Negre.
„O altă dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă astăzi de militarii români. Este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive. Eforturile din ultimele luni din cadrul MApN dau rezultate. Astăzi, la ora 10:13, o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României. Drona a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian românesc. A intrat în apele teritoriale ale României la ora 10:08, iar cinci minute mai târziu a fost neutralizată în condiții de siguranță, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României”, a transmis Radu Miruță.
„Siguranța României nu se apără cu sloganuri”
Ministrul interimar al Apărării a mai arătat că patru dintre cele cinci drone doborâte până acum pe teritoriul statelor NATO din Uniunea Europeană au fost neutralizate de piloți militari români.
„Patru din cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul țărilor UE din NATO au fost neutralizate de piloți militari români. Siguranța României nu se apără cu sloganuri. Felicitări piloților și echipelor de suport de la sol”, a mai spus acesta.
Radu Miruță: „România va continua să își apere ferm suveranitatea”
Radu Miruță a legat incidentul de războiul declanșat de Rusia în Ucraina și a avertizat că acesta continuă să genereze riscuri și în afara granițelor ucrainene.
„Fiecare astfel de incident confirmă că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri dincolo de granițele Ucrainei. România va continua să își apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze!”, a transmis ministrul interimar al Apărării.