Rafila, radiografie necruțătoare a strategiei lui Bolojan în sănătate: o atitudine irațională și dușmănoasă față de personal, față de instituții și față de populație

„Blocarea angajărilor n-are logică. Memorandumul a fost refuzat, apoi votat în grabă”
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, lansează acuzații dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe fondul disputelor privind noua lege a salarizării și blocarea angajărilor din sistemul medical. Rafila afirmă că abordarea lui Bolojan este „mecanicistă, irațională și dușmănoasă” și avertizează că efectele pe termen lung pot fi „catastrofale” pentru spitale.
Invitat la o dezbatere unică în România, organizată de jurnalista Anamaria Păcuraru în cadrul emisiunii „Miza zilei”, Alexandru Rafila a făcut un adevărat rechizitoriu al greșelilor și erorilor de abordare de care se fac vinovați, în primul rând, premierul interimar Ilie Bolojan, dar și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.
Rafila susține că niciunul dintre ei nu cunoaște sistemul din interior, iar măsurile privind salarizarea și deblocarea posturilor, de exemplu, sunt total greșite.
„E o mărire din pix, cifrele n-au nicio legătură cu realitatea”
E o mărire din pix, ca să spunem așa, cifrele n-au nicio legătură cu realitatea. În primul rând, hai să vedem câți medici are România. Noi avem cam 3,2 la 1.000 de locuitori, foarte aproape de media Uniunii Europene. Foarte aproape de media Uniunii Europene.
Dar acest concept, nu angajăm pentru că spitalele n-au grad de ocupare a paturilor și au un procent mare din buget cu salariile, este irațional. De ce? Păi ei au un grad de ocupare mic pentru că n-au personal medical ca să atragă pacienții să facă servicii medicale. Și atunci implicit și veniturile spitalului sunt mai mici. Este o gândire mecanicistă. Oamenii care gândesc și spun lucrurile astea sunt rupți de realitatea activității dintr-un spital, a explicat Rafila.
„Nu văd nicio atitudine rațională, doar una dușmănoasă față de personalul medical”
Fostul ministru și manager din sănătate a subliniat faptul că cifrele din sistem sunt la dispoziția oricărui specialist — le-a avut și Ilie Bolojan — însă abordarea acestuia nu a fost potrivită.
Lucrurile astea trebuie adresate într-un mod rațional. Eu nu văd niciun fel de atitudine rațională, numai irațională și dușmănoasă. Mă scuzați, asta este atitudinea. Este dușmănoasă față de personalul medical și față de instituțiile sanitare care duc greul până la urmă și care încearcă să ofere servicii medicale populației.”
Dacă nu privim în ansamblu și dacă ne raportăm doar la gradul de utilizare al paturilor, trebuie să știm faptul că în legislația actuală la nivel european este recomandat un grad de utilizare între 60 și 75%.
Pentru că orice grad care depășește 75% împiedică absorbția de pacienți noi, întârzie preluarea pacienților aflați în camera de gardă, întârzie efectuarea curățenii ciclice și suprasolicită personalul medical.
„Blocarea angajărilor n-are logică. Memorandumul a fost refuzat, apoi votat în grabă”
Alexandru Rafila a mai argumentat că Ilie Bolojan a blocat până în ultima clipă orice demers care nu corespundea viziunii sale.
Noi am deblocat angajările în cadrul Comisiei de Sănătate, cât să se poată vota această lege și să avem o posibilitate a angajărilor în domeniu. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că domnul Bolojan a refuzat memorandul propus de ministrul Sănătății pe data de 6 iulie. Domnul Cseke, care e un om foarte serios, a refuzat să aprobe acest memorandum și acum, când a văzut că în Parlament trece această lege, a votat memorandul până această seară într-o ședință de guvern online.
Deci este o chestiune care n-are niciun fel de logică. Sau aprobăm memorandul pentru 22 de posturi la "Marie Curie" pentru că a murit un copil care n-a avut acces la asistență medicală. Sunt câteva sute de spitale în România, să moară în fiecare spital un om care n-are acces la asistență medicală ca să aprobăm memorandul pentru suplimentarea sau pentru ocuparea posturilor?!
Este ceva lipsit de orice fel de logică medicală, economică, juridică și umană.
Fostul ministru a arătat că deblocarea celor 6.800 de posturi din sistem nu acoperă deficitul uriaș, estimat la circa 30.000, în condițiile în care se vorbește despre 14.000 de paturi desființate până în2028.