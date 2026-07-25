Raport devastator după atacul cibernetic de la cadastru. Cum a fost compromisă întreaga instituție de atacul hackerilor

Atacul cibernetic de la cadastru reprezintă unul dintre cele mai grave incidente din Uniunea Europeană, potrivit raportului Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Autoritatea nu avea nici măcar antivirus instalat pe serverele în care rulau cele mai importante aplicații, și nici suficiente soluții pentru a le proteja, potrivit documentului. Un astfel de atac se poate repeta oricând, mai spun experții. Datele a sute de mii de români au fost afectate, iar documentul pare să contrazică declarațiile lui Ilie Bolojan care a susținut că românii nu au de ce să se îngrijoreze. Raportul ar fi ajuns deja pe masa președintelui Nicușor Dan. În ciuda incidentului deosebit de grav, nu există niciun vinovat.
Atacul cibernetic de la cadastru reprezintă unul dintre cele mai grave incidente din Uniunea Europeană, potrivit raportului Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Autoritatea nu avea nici măcar antivirus instalat pe serverele în care rulau cele mai importante aplicații, și nici suficiente soluții pentru a le proteja, potrivit documentului. Un astfel de atac se poate repeta oricând, mai spun experții. Datele a sute de mii de români au fost afectate, iar documentul pare să contrazică declarațiile lui Ilie Bolojan care a susținut că românii nu au de ce să se îngrijoreze. Raportul ar fi ajuns deja pe masa președintelui Nicușor Dan. În ciuda incidentului deosebit de grav, nu există niciun vinovat.
Atacul cibernetic de la cadastru, cel mai grav din UE
Concluzia experților este că acesta este unul dintre cele mai grave incidente cibernetice documentate vreodată într-o instituție publică din România. Nu este vorba doar despre blocarea unor servere, ci despre compromiterea aproape completă a infrastructurii informatice a Agenției Naționale de Cadastru, inclusiv a unor sisteme de administrare și dezvoltare software. Specialiștii avertizează că un astfel de atac se poate repeta oricând. Autoritatea nu avea nici măcar antivirus instalat pe serverele în care rulau aplicațiile, potrivit documentului.
Raportul arată că atacatorul a compromis serverele de autentificare, a pătruns în sistemul care administrează întreaga infrastructură virtuală, a enumerat toate cele 1.083 de mașini virtuale, a executat mișcare laterală în rețea, a șters aproximativ 100 de mașini virtuale și a copiat servere importante. Acest lucru înseamnă că atacatorul nu a fost un simplu utilizator infiltrat, ci a ajuns practic în poziția unui administrator al infrastructurii.
Raportul arată că atacatorii au extras aproximativ două milioane de informații despre utilizatori ai platformei de plăți, fiind vorba despre persoane din exterior, nu despre angajați. Documentul pare să contrazică declarațiile premierului demis Ilie Bolojan, care îi asigura pe români că situația e sub control și că nu au fost afectate datele legate de proprietăți.
Mii de tranzacții imobiliare, afectate de atacul cibernetic
În schimb, Ilie Bolojan a anunțat că susține amânarea majorării TVA la 21 la sută pentru locuințe pentru persoanele care au semnat antecontractele și care au fost afectate de blocajul de la Cadastru, provocat de atacul cibernetic. Culmea, anunțul vine în contextul în care Ilie Bolojan a fost demis de Parlament tocmai din cauza că a crescut taxele și impozitele, iar măsurile sărăciei au scos sute de mii de oameni în stradă.
Decizia finală privind amânarea TVA creșterii TVA pentru locuințe va fi luată însă de Parlament. Activitatea Agenției Naționale de Cadastru ar putea fi repornită săptămâna viitoare, potrivit premierului demis. Asta, deși unii specialiști spun că această situație ar putea fi rezolvată abia în 3-6 luni.