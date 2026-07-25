Raport devastator după atacul cibernetic de la cadastru. Cum a fost compromisă întreaga instituție de atacul hackerilor

Scris de Madalina Mihai Publicat: 25 iul. 2026, 08:46

Atacul cibernetic de la cadastru reprezintă unul dintre cele mai grave incidente din Uniunea Europeană, potrivit raportului Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Autoritatea nu avea nici măcar antivirus instalat pe serverele în care rulau cele mai importante aplicații, și nici suficiente soluții pentru a le proteja, potrivit documentului. Un astfel de atac se poate repeta oricând, mai spun experții. Datele a sute de mii de români au fost afectate, iar documentul pare să contrazică declarațiile lui Ilie Bolojan care a susținut că românii nu au de ce să se îngrijoreze. Raportul ar fi ajuns deja pe masa președintelui Nicușor Dan. În ciuda incidentului deosebit de grav, nu există niciun vinovat.

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