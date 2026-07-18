Rareș Bogdan atacă dur legea salarizării în varianta Bolojan – Pîslaru: "Austeritatea lovește doar în cei fără apărare. O fraudă morală!"

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând că noua lege a salarizării „lovește” exact în categoriile vulnerabile și ignoră problemele reale din sistemul medical și din serviciile publice esențiale.
Într-o postare pe Faceboo, Bogdan afirmă că măsurile promovate sub eticheta „reformei” sunt profund nedrepte.
Bogdan: Un secretar de stat are un salariu de 3-4 ori mai mare decât un medic
Austeritatea lovește dur doar în cei care nu se pot apăra. Cât de ticăloasă este legea asta a salarizării cu care se laudă Guvernul Bolojan, cât de ipocrită… Ce fraudă morală!
El dă exemplul situației dramatice de la Spitalul „Marie Curie”, unde lipsa personalului a dus la reducerea paturilor pentru copii cu afecțiuni grave.
Unui spital i se refuză deblocarea unui post de asistentă medicală sau de medic pe motiv că ‘bugetul e pe avarie’. În același timp, un membru de partid sau secretar de stat numit în două consilii de administrație încasează lunar echivalentul a 3 sau 4 salarii de medic specialist, fără să miște un deget.
Un alt exemplu oferit de Rareș Bogdan este modul în care noua grilă îi afectează pe tinerii medici.
Unui rezident de anul 5 i se garantează salariul aflat în plată la 31 decembrie 2026. Doar că la anul va fi încadrat ca medic specialist și va încasa în prima lună mai puțin decât ca rezident.
Europarlamentarul avertizează că sistemul medical este deja în colaps
„Sunt 500 de spitale aflate în grevă de avertisment din cauza deficitului de personal. Spitale unde merg oamenii, nu guvernanții.”
El acuză Guvernul Bolojan și pe ministrul Dragoș Pîslaru de lipsă de transparență și întârzierea deliberată a reformei:
„Mizerie realizată de un guvern interimar, pe ultima sută de metri. Ce au făcut aproape un an de zile? De ce au început discuțiile cu partenerii sociali numai după începerea interimatului?”