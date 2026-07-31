Reacția clubului Dinamo după tragicul accident din Argeș: Un membru al staff-ului medical a murit

Clubul Dinamo trece prin momente dificile după ce echipa secundă a fost implicată, vineri, într-un accident rutier grav în timp ce se afla în cantonament la Câmpulung. În urma impactului, Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al formației, și-a pierdut viața, iar antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la mână și este internat, fiind în afara oricărui pericol.
Șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct la volan
Potrivit sursei citate, în drum spre antrenamentul oficial al zilei, şoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieşit de pe carosabil şi a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului.
FC Dinamo susţine că, din informaţiile deţinute, şoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.
Dinamo, în doliu după moartea lui Constantin Covaciu
”Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.
Pasagerii au fost transportaţi la spital pentru verificări. Jucătorii şi staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.
Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii şi se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.
Suntem în legătură directă cu autorităţile locale şi instituţiile statului prezente la locul accidentului şi vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informaţii noi.
Clubul Dinamo doreşte să transmită condoleanţe familiei îndoliate şi îşi exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulţi ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, a precizat sursa citată.