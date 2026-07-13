Reacția lui Nicușor Dan după atacurile cibernetice asupra României și aliaților NATO

România și aliații săi euroatlantici se confruntă cu o intensificare a amenințărilor provenite din spațiul cibernetic. Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm acțiunile ostile atribuite Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).
Președintele a atras atenția asupra gravității acestor acțiuni, arătând că ele nu reprezintă incidente izolate, ci o strategie deliberată de destabilizare:
„Asistăm la atacuri ale] Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră.
Alături de Uniunea Europeană și NATO, transmitem un mesaj clar: astfel de atacuri, care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile, sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democrațiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate și între aliați și să testeze coeziunea Uniunii Europene și a NATO.”
Front comun împotriva războiului hibrid
Atacurile cibernetice care vizează infrastructura critică (cum ar fi rețelele de energie, transporturile sau sistemele de sănătate) și instituțiile publice sunt gândite să creeze panică și să erodeze încrederea cetățenilor în democrație. Poziția fermă a României arată că răspunsul în fața acestor provocări va fi unul colectiv și coordonat la nivel internațional.
În încheierea mesajului său, președintele a reafirmat angajamentul strategic al țării:
„România va continua să acționeze, împreună cu aliații și partenerii săi, pentru consolidarea securității cibernetice și pentru apărarea valorilor, securității și unității comunității euroatlantice.”