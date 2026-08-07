Reacția MAE în cazul cetățeanului român arestat în Germania pentru spionaj.”Nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară”

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Un cetățean român suspectat de spionaj a fost arestat în Germania în baza unui mandat emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Instituția precizează că, până în acest moment, nici persoana vizată, nici membrii familiei sale nu au solicitat asistență consulară din partea autorităților române.