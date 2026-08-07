Reacția MAE în cazul cetățeanului român arestat în Germania pentru spionaj.”Nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară”

Un cetățean român suspectat de spionaj a fost arestat în Germania în baza unui mandat emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Instituția precizează că, până în acest moment, nici persoana vizată, nici membrii familiei sale nu au solicitat asistență consulară din partea autorităților române.
Reacția Ministerului de Externe în cazul românului arestat în Germania
MAE a transmis, joi seară, precizări privind arestarea, în Germania, a unui cetăţean român acuzat de spionaj.
”Autorităţile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiţie din Rheine (Renania de Nord-Westfalia) prin care a fost arestat un cetăţean român. Menţionăm că, până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară din partea cetăţeanului român în cauză sau a familiei acestuia”, a precizat MAE.
Vă reamintim că femeie cu cetățenie română este anchetată în Germania pentru presupuse activități în folosul unui serviciu secret străin. Aceasta este suspectată că ar fi supravegheat directorul unei companii care produce drone folosite de armata ucraineană. Românca, identificată drept Alla S., a fost arestată în această primăvară în landul Renania de Nord-Westfalia. În același dosar este cercetat și un cetățean ucrainean, Sergey N., arestat în Spania.
Procurorul General Federal din Germania a emis mandate de arestare pe numele celor doi. Acuzațiile oficiale vizează presupuse activități de agent în favoarea unui serviciu de informații străin. Anchetatorii verifică și ipoteza că operațiunea ar fi putut pregăti un atentat. Până în prezent, cei doi nu sunt acuzați de tentativă de omor sau terorism.
Cum ar fi fost urmărit directorul companiei
Cetățeanul ucrainean ar fi început activitatea de supraveghere în decembrie 2025. Acesta ar fi fotografiat locuința lui Stefan Thumann și sediul companiei conduse de el. Bărbatul ar fi strâns și informații din surse publice despre director. După plecarea sa din Germania, supravegherea ar fi fost continuată de femeia din România. Românca ar fi urmărit locuința managerului și deplasările acestuia. Informațiile obținute ar fi fost transmise mai departe. Anchetatorii nu o consideră un agent profesionist. Aceștia suspectează că femeia ar fi fost recrutată pentru îndeplinirea unor sarcini punctuale.
Ținta presupusei operațiuni ar fi fost Stefan Thumann, fondatorul și directorul companiei bavareze Donaustahl. Firma dezvoltă și produce drone și alte sisteme destinate industriei de apărare. Compania a devenit cunoscută prin furnizarea unor echipamente folosite de Ucraina în războiul cu Rusia. Autoritățile germane au decis să îi asigure directorului protecție permanentă.
Serviciile de securitate consideră că nivelul de risc la adresa lui Thumann este ridicat. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, este informat constant despre evoluția anchetei. La sfârșitul anului 2025, autoritățile germane ar fi primit un avertisment din partea unui serviciu de informații partener. Informația indica faptul că directorul companiei s-ar putea afla în pericol.
Ipoteza unui posibil atentat este verificată
Anchetatorii analizează dacă supravegherea îndelungată ar fi reprezentat pregătirea unui posibil atac. Această ipoteză nu apare însă în mandatele de arestare. Acuzația reținută oficial este cea privind activitatea desfășurată pentru un serviciu de informații străin. Autoritățile verifică și dacă alte companii din industria germană de apărare ar fi fost vizate de operațiuni asemănătoare.
Ancheta este în desfășurare, iar avocații celor doi suspecți nu au făcut declarații publice. Autoritățile germane nu au anunțat finalizarea cercetărilor. Eventuala responsabilitate penală urmează să fie stabilită de instanță. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.