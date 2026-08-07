Reactorul 2 de la Cernavodă, la un pas de oprire. Intervenția de pe brațul Bala ar putea fi reluată astăzi

Operațiunea de scufundare a celor patru barje pe brațul Bala a fost amânată din nou
Operațiunea de scufundare a barjelor pe brațul Bala a fost amânată pentru a doua oară, pentru ASTĂZI dimineață, din cauza curenților puternici, care puneau în pericol viața muncitorilor. Salvarea centralei de la Cernavodă este contracronometru, după ce Dunărea a scăzut cu 2 centimetri în ultimele ore, iar reactorul 2 este la un pas să fie oprit. În același timp, premierul demis Ilie Bolojan ia măsuri pentru un posibil blackout și a pregătit un act normativ pentru deconectarea marilor consumator de energie.
Operațiunea de scufundare a celor patru barje pe brațul Bala a fost amânată din nou. Intervenția ar putea câștiga câteva zile pentru centrala de la Cernavodă, în condițiile în care debitul Dunării a ajuns la doar 1.400 de metri cubi pe secundă.
După oprirea reactoarelor de la Cernavodă, România depinde în orele de vârf de importurile de electricitate din Bulgaria, iar situația s-ar putea complica dacă și centrala nucleară de la Kozlodui va fi oprită, așa cum au avertizat autoritățile de la Sofia.
De altfel, criza energiei se va resimți cel mai puternic în facturile românilor, a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, Cătălin Popescu, expert în baraje. Acesta susține că eforturile autorităților ar putea fi în zadar.
Totodată, Cătălin Popescu a precizat că cel puțin două proiecte importante de infrastructură au fost amânate, iar cei responsabili ar trebui trași la răspundere.
În același timp, guvernul pregătește legislația pentru a opri alimentarea cu energie electrică a marilor consumatori. Premierul demis Ilie Bolojan spune că România nu va fi nevoită să stingă lumina, dar el pregătește țara de cel mai negru scenariu.
"Vom aproba o nouă hotărâre prin care autorizăm Transelectrica, în calitate de operator de transport, să pună în aplicare acest normativ de limitări ale consumului în sistemul energetic național. Dânșii vor aplica aceste limitări, dacă va fi cazul, la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, cu o notificare, așa cum am spus, de 24 de ore în prealabil", declara premierul interimar Ilie Bolojan.
Oamenii sunt îngrijorați de criza energetică și nu înțeleg cum România a ajuns în această situație.
Reactorul 2 de la Cernavodă ar fi fost oprit încă DE ACUM DOUA ZILE. Detonarea stâncii Pârjoaia a câștigat doar câteva zile. Săptămâna viitoare, centrala ar putea fi oprită din cauza secetei, ceea ce ar însemna o pierdere de aproximativ 10% din producția de energie a României, avertizează experții.