Real Madrid stabilește un nou reper în sportul mondial. Anunțul făcut de clubul lui Florentino Perez
Real Madrid continuă să stabilească noi standarde în sportul mondial, de această dată din punct de vedere financiar. Clubul spaniol a anunțat că a încheiat exercițiul financiar 2025-2026 cu venituri operaționale de peste 1,2 miliarde de euro, o performanță fără precedent pentru o entitate sportivă.
Consiliul de Administrație al grupării madrilene a aprobat situațiile financiare aferente sezonului recent încheiat, iar cifrele confirmă un nou record istoric pentru clubul condus de Florentino Perez.
Record absolut în sportul mondial
Potrivit comunicatului publicat de Real Madrid, veniturile operaționale, fără a include sumele provenite din transferurile de jucători, au ajuns la 1,221 miliarde de euro. Comparativ cu sezonul precedent, creșterea este de 3,1%.
Prin această performanță, Real Madrid devine prima organizație sportivă din lume care depășește pragul de 1,2 miliarde de euro venituri într-un singur exercițiu financiar, consolidându-și poziția de lider la nivel mondial din punct de vedere economic.
Sezon modest pe teren, rezultate spectaculoase în contabilitate
Recordul financiar vine într-un an în care rezultatele sportive au fost sub așteptări. În sezonul 2025-2026, formația din capitala Spaniei nu a reușit să cucerească niciun trofeu major.
Cu toate acestea, performanțele comerciale și veniturile generate din activitatea clubului au continuat să crească, demonstrând forța brandului Real Madrid și capacitatea acestuia de a rămâne cea mai puternică organizație din industria sportului și din punct de vedere financiar.