Realitatea PLUS cere desecretizarea sumelor pe care România le-a trimis către Ucraina și Republica Moldova.
În timp ce guvernanții susțin că nu sunt bani pentru menținerea veniturilor cadrelor medicale, iar medicii ies în stradă chiar în aceste momente, postul nostru de televiziune solicită transparență totală în privința fondurilor acordate celor două state. Vrem să aflăm care sunt aceste sume și dacă ele ar fi putut contribui la acoperirea necesarului financiar din sistemul sanitar.
Sistemul medical a intrat, începând de astăzi, într-o grevă generală de amploare. Potrivit informațiilor prezentate, peste 500 de spitale din întreaga țară sunt afectate, iar zeci de mii de medici, asistenți și alți angajați din sistemul sanitar protestează față de măsurile adoptate de Guvern și, în special, față de noua lege a salarizării.
Nemulțumirile vizează modificările salariale prevăzute de proiectul aflat în dezbatere, despre care reprezentanții personalului medical susțin că le-ar reduce veniturile față de nivelul actual. În această dimineață, cadrele medicale au ieșit în fața mai multor spitale pentru a-și exprima nemulțumirea și pentru a cere schimbarea măsurilor care îi afectează.
În unitățile medicale unde protestul este în desfășurare sunt asigurate doar urgențele medicale. Intervențiile și tratamentele care nu reprezintă urgențe sunt amânate pe durata grevei generale. Protestele au loc în contextul în care noua lege a salarizării urmează să ajungă în Parlament, iar nemulțumiri similare sunt exprimate și de angajați din alte domenii de activitate, care susțin că vor fi afectați de noile prevederi.
Realitatea Plus solicită desecretizarea sumelor acordate de România Republicii Moldova și Ucrainei, ținând cont că aceste fonduri ar fi putut fi direcționate către sistemul medical, infrastructura strategică și alte domenii considerate esențiale, inclusiv pentru susținerea personalului medical și a resurselor necesare funcționării spitalelor.