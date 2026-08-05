Replica lui Dan Negru după ironiile lui Virgil Ianțu: „Mi se rupe de toți”

Dan Negru a reacționat public după valul de comentarii apărute în urma propunerii de a deveni cetățean de onoare al municipiului Timișoara.
Dan Negru a reacționat public după valul de comentarii apărute în urma propunerii de a deveni cetățean de onoare al municipiului Timișoara.
Prezentatorul TV a transmis, printr-o postare pe Facebook, că apreciază inițiativa, însă nu dorește să accepte distincția în condițiile actuale, invocând riscul ca astfel de titluri să fie asociate cu susținerea politică.
Vedeta susține că nu a fost implicată în campanii electorale și că își dorește ca acordarea unor astfel de distincții să fie făcută după reguli clare, fără suspiciuni de natură politică.
În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Dan Negru a explicat că refuză orice asociere cu mediul politic și a subliniat că nu a susținut niciun candidat la alegerile locale din Timișoara.
„Vin cu o explicație după iureșul stârnit de «Negru – cetățean de onoare al Timișoarei» după ce lideri politici m-au propus. Mă onorează, dar resping orice asociere politică. Nu țin cu NIMENI! Mi se rupe de toți.
Nu am făcut niciodată poze în campanii electorale, nici cu Fritz, nici cu Robu, nici cu Ciuhandu – ăștia au fost primarii Timișoarei după Revoluție.
Nu am susținut pe nimeni, niciodată! Pe lista de anul ăsta din Timișoara se aflau destui oameni care au fost susținuți politic în campania electorală. Bravo lor! E normal să ai preferințe politice. Dar e rău că mie mi se rupe de toți? Sau «dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră», ești conspiraționist și dușman al poporului? ????”, a scris Dan Negru.
Sursa:
Tabu.RO