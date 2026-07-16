Revoltă fără precedent: după medici, polițiștii și angajații din penitenciare ies în stradă

Polițiștii și angajații din sistemul penitenciar protestează în fața Ministerului Afacerilor Interne, nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Sindicaliștii avertizează că, în forma actuală, proiectul ar putea duce la reducerea veniturilor cu până la 1.300 de lei pentru o parte dintre angajați.
Sute de persoane sunt așteptate să participe la manifestație. Protestatarii cer explicații, consultări și măsuri concrete înainte ca legea să intre în vigoare și să le afecteze direct salariile.
Sindicaliștii avertizează asupra unor pierderi importante
Reprezentanții angajaților susțin că salariile ar trebui actualizate în funcție de grilele aflate în vigoare, nu reduse prin noul proiect. Potrivit acestora, o mare parte dintre polițiști și angajații penitenciarelor riscă să piardă sume importante în fiecare lună.
În cazul unor angajați, diminuarea veniturilor ar putea ajunge până la 1.300 de lei. Sindicaliștii solicită negocieri înainte ca proiectul să fie adoptat și cer autorităților să țină cont de problemele deja existente în sistem.
Sistemul se confruntă cu un deficit mare de personal
Protestul are loc în condițiile în care sistemul penitenciar se confruntă deja cu un deficit important de personal. Angajații avertizează că reducerea salariilor ar putea agrava situația și ar putea crește nemulțumirile din rândul personalului. Manifestația este prezentată de sindicaliști drept un semnal de alarmă. Aceștia vor ca revendicările lor să fie ascultate și discutate înainte ca noua lege a salarizării să producă efecte asupra veniturilor.