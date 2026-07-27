RNG explicat: cum se generează rezultatele la sloturi

Te-ai întrebat cum decide un slot ce simboluri apar pe ecran? Mulți jucători cred că există un moment bun sau că aparatul ține cont de ce s-a întâmplat în rundele anterioare. În realitate, fiecare rotire funcționează independent, pe baza unui sistem matematic numit RNG. Dacă înțelegi cum lucrează acest mecanism, vei privi jocul mai relaxat și mai informat.
Ce este RNG și ce face, mai exact
RNG vine de la Random Number Generator, adică Generator de Numere Aleatorii. Este un algoritm care produce constant numere imposibil de anticipat. Sloturile moderne folosesc aceste numere pentru a stabili poziția simbolurilor pe role. Dacă vrei să înțelegi cum se comportă un slot înainte să îl alegi, poți testa jocuri de păcănele demo. Versiunile de testare folosesc același mecanism RNG ca variantele standard, oferindu-ți o imagine reală asupra frecvenței combinațiilor.
RNG-ul funcționează continuu, chiar și atunci când nu apeși pe butonul rotire, generând mii de numere în fiecare secundă. În clipa în care apeși butonul, sistemul preia unul dintre aceste numere și îl transformă într-o combinație de simboluri. Asta înseamnă că:
- fiecare rotire este independentă de cea anterioară;
- slotul nu „ține minte" dacă ai avut mai multe rotiri cu un anumit rezultat;
- nu poți influența runda prin ritmul apăsării sau prin pauze între rotiri.
Rezultatul se stabilește în fracțiunea de secundă în care ai apăsat butonul rotire, înainte ca animația să se oprească.
Cum transformă RNG-ul un număr în simboluri pe ecran
Sursa: Tabu.RO