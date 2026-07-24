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Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtuni, ploi torențiale și grindină. Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu iasă din case

Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtuni, ploi torențiale și grindină. Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu iasă din case

Ro-Alert în București. Cod portocaliu de furtuni, ploi torențiale și grindină. Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu iasă din case

Scris de Madalina Mihai Publicat: 24 iul. 2026, 16:49

Ploaia a cuprins Bucureștiul imediat după emiterea alertei

Bucureștenii au primit vineri după-amiază un mesaj Ro-Alert, după ce meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme severă. Vremea s-a înrăutățit considerabil, deasupra Capitalei s-au abătut ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările pe durata fenomenelor meteo și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție.

Avertizare de ultimă oră pentru Capitală

Potrivit mesajului transmis prin sistemul Ro-Alert, în intervalul 24 iulie 2026, între orele 16:14 și 17:00, sunt prognozate averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp.

De asemenea, avertizarea anunță frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 60-70 km/h și căderi de grindină, cu dimensiuni estimate între 1 și 3 centimetri.

Ploaia a cuprins Bucureștiul imediat după emiterea alertei

La puțin timp după transmiterea mesajului de avertizare, ploaia torențială a început în mai multe zone din București. Cerul s-a întunecat rapid, iar precipitațiile au fost însoțite de tunete, fulgere și rafale de vânt.

Autoritățile le-au transmis locuitorilor Capitalei să evite deplasările pe cât posibil și să se adăpostească până la încetarea fenomenelor periculoase.

Mesajul Ro-Alert îi îndeamnă pe cetățeni să respecte recomandările de autoprotecție și să nu se expună riscurilor generate de furtuna aflată în desfășurare.

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