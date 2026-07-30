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România are peste 511.000 de șomeri în iunie 2026. Tinerii, categoria cea mai afectată
România are peste 511.000 de șomeri în iunie 2026. Tinerii, categoria cea mai afectată
Pe sexe, rata șomajului a fost identică
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