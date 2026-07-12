România, în haos din cauza crizei politice

Criza politică a aruncă în haos țara. Românii nu mai au încredere în cei care ne conduc. Iar în pline negocieri pentru formarea noului guvern, cei care suferă cel mai mult sunt pensionarii cu venituri mici. Mulți dintre ei sunt nevoiți să renunțe la medicamente pentru a avea ce mânca. Mai mult, cu lacrimi în ochi pensionarii spun că au fost abandonați și nu mai au speranță că țara noastră se va îndrepta într-o direcție bună, conform Realitatea PLUS.
Oamenii spun că trăiesc de la o zi la alta și că fiecare drum la piață vine cu alte prețuri. Pentru mulți pensionari, alegerea este dureroasă: întâi cumpără medicamentele, iar pentru mâncare folosesc ce bani le mai rămân. Porțiile devin tot mai mici, iar lucrurile pe care înainte și le permiteau sunt acum lăsate deoparte.
Dincolo de lipsa banilor, oamenii simt că nu mai sunt ascultați și că problemele lor nu contează pentru cei aflați la conducere. Negocierile și conflictele dintre politicieni le-au slăbit și mai mult încrederea, iar mulți spun că nu mai văd soluții și nu mai cred în promisiunile făcute.
Cea mai mare teamă este legată de viitor. Pensionarii spun că lor le este deja greu, dar se gândesc și la tinerii care vor fi nevoiți să trăiască într-o țară măcinată de scumpiri și instabilitate. Unii încă speră că lucrurile se vor schimba, însă alții recunosc, cu lacrimi în ochi, că și-au pierdut aproape complet speranța.