România, la un pas de categoria „junk”. Avertismentul BNR: „Ne-au mai păsuit pentru câteva luni”

România a evitat, pentru moment, scăderea ratingului suveran, însă riscurile nu au trecut, avertizează Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Potrivit acestuia, Fitch intenționa inițial să retrogradeze țara, dar și-a schimbat decizia după ce Guvernul și Banca Națională au prezentat informații suplimentare.
„Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar, ca urmare a informațiilor suplimentare pe care le-au prezentat Guvernul și BNR, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru câteva luni. Nu numai că nu a trecut pericolul, dar este mai mare decât era înainte”, a declarat sâmbătă Eugen Rădulescu.
Fitch a păstrat vineri ratingul României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Riscul era ca acesta să fie coborât la „BB plus”, ceea ce ar fi dus țara în categoria nerecomandată investițiilor, cunoscută și drept „junk”.
Deficit redus prin taxe, nu prin reforme
Consilierul guvernatorului BNR atrage atenția că reducerea deficitului bugetar s-a făcut în principal prin creșterea taxelor și impozitelor. În schimb, reformele structurale necesare pentru stabilitatea economiei pe termen lung nu au fost puse în aplicare. Rădulescu vorbește și despre un fenomen grav de „extracție de rente” din sectorul public, despre care spune că a ajuns la o scară „incredibil de mare”.
„Avem 10.000 de procese în care s-a ajuns la încetarea urmăririi din cauză că s-a prescris fapta, iar făptașii au rămas bine mersi cu ce au jefuit”, a afirmat acesta.
Eugen Rădulescu a criticat și politicile din energie. În opinia sa, înghețarea prețurilor și lipsa investițiilor în capacități de stocare au făcut sistemul energetic și mai vulnerabil.