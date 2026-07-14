România riscă să rămână fără polițiști. Noua lege a salarizării poate reduce veniturile

România riscă să rămână fără polițiști, în condițiile în care noua lege a salarizării ar putea reduce veniturile celor care se ocupă de siguranța țării. Sistemul de ordine publică se confruntă deja cu un deficit mare de personal, iar sindicaliștii avertizează că anul viitor ar putea urma și un val de pensionări, potrivit Realitatea PLUS.
Cosmin Andreica: Predictibilitatea este esențială
Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, spune că sistemul de ordine publică și siguranță națională are nevoie, înainte de toate, de stabilitate. Schimbările repetate de la conducerea ministerului au afectat în ultimii ani strategiile și proiectele care ar fi trebuit dezvoltate pe termen lung.
„Din punct de vedere al sistemului de ordine publică și siguranță națională, predictibilitatea este esențială. Din păcate, în ultimii ani am asistat la numeroase schimbări la nivelul conducerii ministerului, ceea ce a afectat strategiile pe termen lung.”
Un guvern de armistițiu ar putea aduce stabilitate
Liderul sindical consideră că un guvern de armistițiu sau o soluție de avarie ar putea oferi perioada de stabilitate necesară pentru continuarea proiectelor deja începute. Printre acestea se află dotarea structurilor și măsurile pentru reducerea deficitului de personal, probleme care afectează deja funcționarea sistemului.
„Un guvern de armistițiu sau o soluție de avarie, așa cum a fost numită, ar putea asigura o perioadă de stabilitate necesară pentru implementarea unor proiecte deja începute, cum sunt cele legate de dotări sau de deficitul de personal. Important este ca deciziile să nu fie politizate excesiv în această perioadă.”