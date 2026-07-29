România riscă să rămână fără șoferi. Transportatorii caută angajați în Orientul Mijlociu

Solicitările pentru forță de muncă străină s-au majorat de trei-patru ori în ultimii doi ani
România se confruntă cu riscul unui deficit accentuat de șoferi profesioniști pentru transportul internațional de marfă, odată cu introducerea, de la 1 iulie 2026, a obligativității tahografului inteligent pentru autoutilitarele cu masa maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone folosite pe curse externe, operațiuni de cabotaj și transport comercial contra cost. Noile reguli europene privind timpii de conducere, pauzele și perioadele de odihnă reduc capacitatea operațională a flotelor, generând un necesar suplimentar de personal.
Potrivit unei analize a TAKT Recruitment, unele companii ar putea avea nevoie de 10–25 de șoferi în plus la fiecare 100 de autoutilitare pentru a menține același volum de activitate. Cosmin Șerban, managing director și co-fondator al firmei, estimează că interesul pentru recrutarea de angajați din afara Uniunii Europene ar putea crește cu 20–30%. India și zona Golfului rămân principalele piețe din care transportatorii români își acoperă deficitul.
Nerespectarea regulilor atrage sancțiuni: amenzi de până la 12.000 de lei pentru lipsa tahografului, imobilizarea vehiculului și pedepse atât pentru șofer, cât și pentru operator. Șoferii trebuie să respecte maximum 9 ore de condus pe zi, pauza de 45 de minute după cel mult 4 ore și 30 de minute și perioadele minime de odihnă.
Solicitările pentru forță de muncă străină s-au majorat de trei-patru ori în ultimii doi ani, predominant în transport și logistică. Pentru un șofer de autoutilitară pe comunitate, diurna este de 50–80 de euro pe zi, la care se adaugă salariul de bază și bonusuri, astfel că veniturile lunare pot depăși 2.000–2.500 de euro. OUG 32/2026 introduce reguli mai stricte, dar și un cadru mai clar și transparent pentru angajarea șoferilor din afara UE.