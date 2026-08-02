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România sub COD ROȘU de caniculă, zile de foc și nopți tropicale în jumătate de țară
România sub COD ROȘU de caniculă, zile de foc și nopți tropicale în jumătate de țară
România intră în cel mai torid episod al acestei veri
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